2019/08/13 | 16:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرطة الديوانية تنقذ فتاة من الانتحار في النهر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/13 | 16:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة الديوانية تنقذ فتاة من الانتحار في النهر ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة الديوانية تنقذ فتاة من الانتحار في النهر ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).