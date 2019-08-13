انتقده مغردون.. الأعرجي يتحدث عن

2019/08/13 | 16:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شن مغردون حملة انتقاد ضد بهاء الأعرجي نائب رئيس الوزراء العراقي السابق بعد أن قال في تغريدة إن الأسلحة التي انفجرت داخل مخزن أسلحة في قاعدة صقر جنوبي العاصمة بغداد "أمانة لدينا من دولة جارة، وقد استهدفت هذه الأمانة من دولة استعمارية ظالمة، بناء على وشاية عراقية خائنة".

وقال إن الاسلحة "لا تستخدمها القوات العراقية ولا الحشد الشعبي".

وكان انفجار في مخزن أسلحة تابع لميليشيات الحشد الشعبي المدعومة من إيران، قد وقع الاثنين، ما أسفر عن مقتل شخص و29 آخرين.

وقال الأعرجي في تغريدته، "من خلال طبيعة النيران لحريق مخازن العتاد في معسكر الصقر، يظهر أن طبيعة الأسلحة التي اُحرقت غير عادية ولا تستعملها القوات العراقية ولا حتى الحشد الشعبي".

وجاءت ردود المتفاعلين مع تغريدة الأعرجي ناقدة لطرحه، حيث هاجم مغردون الحشد الشعبي الذي يخزن الأسلحة في المناطق السكنية وتعريض حياة المدنيين للخطر.

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