2019/08/13 | 16:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشف مصدر مقرب من نادي الطلبة الرياضي، اليوم الثلاثاء، عن رفض الحارس الدولي السابق نور صبري عرضاً للعب بصفوف فريق النجف لكرة القدم.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، ان "نور صبري تلقى عرضاً للعب بصفوف فريق النجف في الموسم المقبل 2019-2020".

واضاف المصدر ان "صبري اعتذر من ادارة النجف، لكونه ملتزم بعقد مع ادارة نادي الطلبة الرياضي، وليس من حقه التفاوض مع اي نادٍ اخر".

يشار الى ان نور صبري خاض مؤخراً تجربة الاحتراف في الدوري السعودي لكرة القدم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نور صبري يرفض عرضاً من النجف) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نور صبري يرفض عرضاً من النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).