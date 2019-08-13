شؤون الداخلية: القبض على ضابط بشرطة الطاقة اختلس اكثر من مليار دينار

2019/08/13 | 16:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلنت الشؤون الداخلية والأمن في شرطة الطاقة، اليوم الثلاثاء، عن القاء القبض على ضابط اختلس مليار وخمسون مليون دينار.

وذكرت الشؤون في بيان تلقت

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