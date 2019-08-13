2019/08/13 | 16:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بابل/ خطوة برس أصدر محافظ بابل كرار صباح العبادي، اليوم الثلاثاء، توضيحاً بشأن الجثث المجهولة التي تم العثور عليها مؤخراً.وقال العبادي في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه “شهدنا في الايام الماضية اصواتا تعالت من اجل اثارة الفتن بين ابناء الشعب العراقي بعد ان تحقق الامان والسلام في عراقنا الحبيب واغلاق ملف الطائفية في

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محافظ بابل يوضح حقيقة الجثث المجهولة وكالة خطوة برس.

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