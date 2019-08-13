لجنة رعاية الطفولة في النجف : تأثير المحاصصة الحزبية وغياب المحاسبة والتشريعات البرلمانية ابرز اسباب تدني نسب النجاح

2019/08/13 | 17:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت لجنة رعاية الطفولة في محافظة النجف عن جملة من الأسباب الجوهرية التي تسببت بتدني مستويات نسب النجاح في المدارس الحكومية والأهلية للعام الدراسي الحالي، مشيرة الى :” ان من أهم تلك الأسباب، تأثير المحاصصة الحزبية وغياب المحاسبة والتشريعات البرلمانية “.جاء ذلك خلال الورشة الحوارية التي عقدت برعاية مكتب مجلس النواب في النجف الاشرف […]

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