2019/08/13 | 17:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

افاد مصدر في الشرطة، اليوم الثلاثاء، بأن حريقا اندلع داخل مقر أمني جنوبي العاصمة بغداد، لافتا الى ان قوة من الدفاع المدني تمكنت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع المدني يخمد حريقاً اندلع داخل مقر أمني جنوب بغداد) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع المدني يخمد حريقاً اندلع داخل مقر أمني جنوب بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).