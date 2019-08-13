حرائق كبيرة تلتهم غابات ثاني أكبر جزيرة في اليونان

2019/08/13 | 17:17

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قال رجال إطفاء اليوم الثلاثاء إن حريقا كبيرا أذكته الرياح الشديدة دمر مساحات من الغابة على جزيرة إيفيا اليونانية مع استعداد السلطات لإخلاء

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