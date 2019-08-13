ديالى تدعو الى توثيق جرائم” هولاكو الثانية”

2019/08/13 | 17:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى دعا مسؤول محلي في محافظة ديالى، الثلاثاء، الى توثيق ما اسماها جرائم هولاكو الثانية داخل المحافظة.وقال رئيس مجلس قضاء المقدادية(35كم شمال شرق بعقوبة) عدنان التميمي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” تنظيم داعش بعد اجتياحه مناطق واسعة من ديالى في حزيران 2014 ومنها عشرات القرى في شمال وشرق المقدادية عمد الى اعتماد اسلوب اجرامي […]

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