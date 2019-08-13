الحلبوسي يجتمع مع وزير الداخلية وقيادات امنية بخصوص الجثث المجهولة في بابل

2019/08/13 | 17:26

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بغداد:سومر نيوز

عقد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً امنياً لبحث موضوع الجثث مجهولة الهوية في ب...

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