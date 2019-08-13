كوريا الجنوبية تنفذ مهام عسكرية في مضيق هرمز

2019/08/13 | 17:26

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متابعة :سومر نيوز

أعلنت البحرية الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أن وحدة "تشونغ هيه" العسكرية ستصل خليج عدن اليوم لم...

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