المالية النيابية: موازنة 2020 لن تمرر من دون الاتفاق مابين بغداد واربيل

2019/08/13 | 17:26

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بغداد:سومر نيوز

اكدت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، ان موازنة العام المقبل لن تمرر مالم يتم الاتفاق بين بغداد واربي...

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