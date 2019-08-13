العبيدي لعبد المهدي: اهتمامكم بضحايا انفجارات معسكر الصقر يجب أن يشمل هؤلاء أيضا

2019/08/13 | 17:26

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بغداد اليوم _ بغداد

دعا عضو مجلس النواب خالد العبيدي، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي إلى الاهتمام بالأسر التي فقدت ابناءها ومنزلها جراء العمليات الإرهابية والأخطاء العسكرية، أسوة بعوائل ضحايا انفجارات معسكر "الصقر".

وقال العبيدي في بيان: "إطلعنا مثلما اطلع العراقيون على قرار رئيس الوزراء بمتابعة عوائل ضحايا انفجارات كدس عتاد معسكر الصقر وتعويضهم ماديا، مع حصر كل الاضرار بما في ذلك المدنية تمهيدا للتعامل معها"، داعيا إياه إلى "توجيه المسؤولين بالحكومة بمتابعة أوضاع آلاف الاسر التي فقدت معيليها وابناءها وبيوتها واماكن عملها جراء العمليات الارهابية او الاخطاء العسكرية".

وأضاف عضو مجلس النواب، أن تلك الأسر "لم تتسلم حتى الان اية تعويضات او مساعدات تعينها على تجاوز ازماتها الإنسانية".

وانفجر كدسٌ للعتاد الإثنين (12 آب 2019) في إحدى مستودعات معسكر "صقر" في منطقة الدورة جنوبي بغداد، وثق ناشرون لحظاته التي سُمِع دويها في العاصمة، ما أسفر عن وفاة شخص وإصابة 29 آخرين، قبل أن تعلن مديرية الدفاع المدني نجاح فرقها بإخماد حرائق المستودعات فجر اليوم الثلاثاء.

وفي وقت سابق من اليوم، تفقد رئيس مجلس الوزرا عادل عبد المهدي موقع الانفجار.

بغداد اليوم- نينوى

أكدت إدارة قضاء مخمور في محافظة نينوى، اليوم الثلاثاء، "امتداد" خطر تجمعات تنظيم داعش في جبل قراجوغ القريب من القضاء، على مناطق ومدن أخرى، فيما حذر من "عدم نجاح" أية عملية عسكرية ضد التجمعات دون مشا

بغداد اليوم- ديالى

اكد عضو مجلس محافظة ديالى حقي الجبوري، الثلاثاء، ان آلاف الاسر العائدة من النزوح القسري في المناطق المحررة، تعيش اقامة اجبارية خلال عيد الاضحى.

وقال الجبوري، لـ(بغداد اليوم)، ان "الواقع الاقتصادي في المناطق المحررة

بغداد اليوم- ديالى

أكد رئيس اللجنة الامنية في مجلس ديالى صادق الحسيني، الثلاثاء، أن مدن المحافظة خالية من وجود مخازن الاعتدة.

وقال الحسيني في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "جميع مدن ديالى سواء أكانت الكبيرة منها او الصغيرة خالية تماما من وجود م

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