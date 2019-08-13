كاتانيتش: من حق العراق اللعب على أرضه وهدفي التتويج غداً بغرب اسيا

2019/08/13 | 17:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ عقد، اليوم الثلاثاء، المؤتمران الفني والصحفي في قاعة النجف بفندق البارون للمباراة الختامية بين المنتخب العراقي ونظيره البحريني والتي يضيفها ملعب كربلاء الدولي يوم غد الاربعاء عند الساعة الثامنة والنصف مساء.

وتم اعتماد الزي الاخضر الكامل للعراق، بينما سيرتدي حارس المرمى اللون الرصاصي والشورت الازرق، فيما سيكون اللون الاحمر كاملا للمنتخب البحريني، وسيرتدي حارس المرمى الاسود الكامل.

اما الطاقم التحكيمي فسيرتدي الزي الأصفر المعتاد للحكام.

وقررت اللجنة إلغاء بطاقات المجموعات، وفي حال وصول نتيجة المباراة الى التعادل يذهب المنتخبان الى الوقت الاضافي ومن ثم ركلات الترجيح.

كما عقد المؤتمر الصحفي المشترك للمدربين، العراقي ستريشكو كاتانيتش، والبحريني هيليو سوزا، حيث رحب كاتانيتش اولا بالجميع وبالمنتخب البحريني، وتحدث عن انطباعه عن البطولة والمباراة الختامية، وقال "يوم غد ستكون مباراتنا الخامسة، وبالتالي فاللاعبون قدموا جهدا كبيرا ، لذلك يجب عليّ ان احافظ عليهم جميعهم خلال هذه الفترة، وفي الوقت نفسه نطمح ان نصل الى منصات التتويج من خلال مباراة الغد التي لن تكون سهلة امام المنتخب البحريني".

واضاف كاتانيتش "من حق العراق الطبيعي ان يلعب مبارياته في ارضه وبين جماهيره الذين اقدم لهم الشكر والتقدير بعد مساندتهم للمنتخب خلال الفترة الماضية والحاضرة".

وتابع "لمن يود ان يعرف تشكيلة المنتخب فليحضر الى تدريبات المنتخب اليوم، وسيتم الإعلان عنها بعد محاضرة يوم غد".

من جانبه، تحدث مدرب منتخب البحرين، هيليو سوزا، حيث قال "شاهدت عبر شاشة التلفزيون اجواء جميلة جدا من جانب الحضور الجماهيري وتشجيعهم المثالي، وهكذا اجواء تعطي دافعا معنويا للاعبين بأن يقدموا اداءً جيدا، املنا ان نقدم مباراة تليق بنا، ونكمل ما بدأناه في هذه البطولة من نتائج ايجابية ، وبطولة اسياسيل لاتحاد غرب اسيا هي افضل فرصة نستعد فيها الى التصفيات المزدوجة كاس اسيا والعالم، وسنعضد الايجابيات ونتلافى جميع السلبيات".

واكد سوزا ان "البحرين مليئة بالمواهب، ولدي ٢٣ لاعبا جاهزون جميعهم للدخول في معترك التصفيات، وهدفنا بناء منتخب للمستقبل، لذلك سنعمل على تطويرهم في المستقبل القريب".

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