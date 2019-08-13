محما خليل يدعو إلى إنشاء “منطقة آمنة” في سنجار برعاية أميركية

2019/08/13 | 17:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا محما خليل قائممقام سنجار بـمحافظة نينوى إلى إنشاء منطقة آمنة تشرف عليها الولايات المتحدة وحكومتا بغداد وأربيل، للتخلص من سيطرة حزب العمال الكردستاني على سنجار.

وأكد خليل، في بيان، أنّ إنشاء مثل هذه المنطقة شمالي البلاد سيشجع الأيزيديين على العودة إلى مناطقهم، وسيبعث الثقة في نفوسهم، مشدداً على ضرورة وجود دور للسلطات العراقية في إدارة أمن بعض المناطق.

وأوضح خليل، أنّ مدينة سنجار تحوّلت إلى ملاذ آمن للعمال الكردستاني الذي لا يحترم القوانين العراقية، ويمارس الخطف، ويفرض الأتاوات، ويحاسب المخطوفين لديه بصورة تعسفية بدون أية محاكمات أمام مرأى ومسمع قوات الجيش العراقي، وفصائل الحشد الشعبي.

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