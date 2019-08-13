2019/08/13 | 17:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC بين النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، الثلاثاء، ان العراق لديه اموال مهربة ومنهوبة تصل الى 150 مليار دولار، لافتا الى ان بعض تلك الاموال مسجلة باسماء جهاز المخابرات السابق واسماء وارقام سرية.وقال المسعودي في تصريح صحفي ، ان “موضوع استرداد الاموال المهربة المنقولة وغير المنقولة لما قبل 2003 […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص “150 مليار دولار” حجم الاموال العراقية المهربة خارج البلاد المركز الخبري الوطني.

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