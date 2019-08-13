ما الفرق بين نوم المتفائلين والمتشائمين؟

2019/08/13 | 17:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة /متابعة..اكتشف علماء جامعة ييل في أوربانا شامبين الأمريكية، وجود علاقة بين نوعية النوم والمزاج الإيجابي.وتقول البروفيسورة روسالبا هرناندز إن “عدم كفاية النوم الجيد، مسألة حيوية في الصحة العامة.لأن قلة النوم ترتبط بمشكلات عديدة، مثل السمنة، ارتفاع ضغط الدم وغيرها من الأمراض المميتة.إن الموقف والنظرة المتفائلة بأن كل شيء سيكون جيدا […]

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