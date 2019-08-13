2019/08/13 | 17:39

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دعوة نيابية لتسليح القوات المسلحة عموماً و الدفاع الجوي خصوصاً

الثلاثاء

13

أب

2019 :

05:36 pm

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شدد النائب عن تحالف البناء فالح الخزعلي على ضرورة تسليح القوات

الأمنية وخاصة الدفاع الجوي بتسليحها بمنظومة متطورة تنسجم مع

التهديدات الخارجية.واضاف الخزعلي في تصريح ان من يسعى لتضعيف القوات الأمنية وعدم

تسليحها فانه يدرج في خانة المتامرين لافتا الى ان الانتصارات التي

تحققت بتضحيات أبناء الشعب العراقي معززة بفتوى المرجعية ، حولت

العراق إلى مرحلة حساسة من تاريخه وأدامة النصر بالدعم المطلق للقوات

المسلحة بكافة تشكيلاتها.

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