2019/08/13 | 17:39

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الغانمي يختتم زيارته الى بريطانيا بعد الاتفاق على تجديد التنسيق

اختتم رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عثمان الغانمي، زيارته

التي استمرت لمدة 3 أيام إلى المملكة المتحدة.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان اليوم ان "الغانمي حيث حل كضيف شرف في

الاستعراض العسكري الملكي باسكتلندا، الذي تقيمه القوات المسلحة

البريطانية بمشاركة العديد من القوات الدولية في قلعة {أدنبرة}،

وتلقى خلاله تحية مهيبة تكريماً لدوره الكبير في أدارته معارك

التحرير وتحقيق النصر".وأضاف انه "بحث خلال الزيارة، مع نظيره البريطاني في مقر وزارة

الدفاع البريطانية، السعي إلى تجديد التعاون والتنسيق بين الجانبين

على المستوى العسكري"

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