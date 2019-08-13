السهيل : قلة التخصيصات المالية والاستثمار من اهم اسباب تردي قطاع التعليم في العراق

2019/08/13 | 17:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اشار وزير التربية والتعليم العالي قصي السهيل الى ضرورة ان يسير قطاعي التربية والتعليم للمدارس والجامعات وفق رؤى ثابتة لا تتغير بتغير الوزير ولا يمكن لوزير ان يتحمل تراكمات الوزارات السابقة مهما كان قوياً.

وذكر ان اهم سبب في تردي هذا القطاع الحيوي هو ضعف الاهتمام الحكومي به من خلال ضآلة التخصيصات المالية المرصودة له في كل موازنة سنوية قياسا الى بقية القطاعات. كما اضاف السهيل ان القطاع يعاني من خلّوه من فقرة الاستثمار ورغم الاهمية الاستراتيجية لقطاع التعليم الاّ انها تبقى تنظيرية فقط في اغلب البرامج الحكومية.انتهى.

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