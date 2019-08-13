تغيرات مناخية قد تؤدي الى سقوط امطار خفيفة في وسط وشمال البلاد خلال الساعات القادمة

2019/08/13 | 17:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توقع الراصد الجوي تغيرات مناخية في وسط وشمال البلاد اثر وجود سحب ركامية رعدية تؤثر على مناطق متفرقة من جنوب السليمانية وشمال الموصل وشمال غرب صلاح الدين وجنوب كركوك مصحوبة بعواصف رعدية.

ومتوقع ان تهطل منها امطار عشوائية خفيفة الى قطرات قد تهطل في منطقة وقد لا تهطل في منطقة اخرى من نفس المدينة كون السحب الركامية ضعيفة وليست شديدة او ذات نشاط قوي وقد تمتد العواصف الرعدية الساعات القادمة لبعض المناطق الشمالية وخاصة الشريط الحدودي مع تركيا.كما يتوقع الراصد الجوي ان تستمر الاجواء الغير مستقرة في مناطق عشوائية من شمال البلاد لغاية منتصف ليلة اليوم والامطار تكون على شكل قطرات وذات طابع عشوائي ضعيف والمفاجئات واردة.واشار الى انعدام فرص الامطار سابقا لكن نزل تحديث جديد لنماذج الطقس عند الساعة 2:30ظهرآ حيث يشير هذا التحديث لفرص من الامطار الخفيفة الى قطرات في مناطق عشوائية من شمال البلاد خلال ماتبقى من اليوم الثلاثاء.انتهى.

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