2019/08/13 | 17:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلبوسي يترأس اجتماعاً للتباحث بشأن ما تداولته وسائل الإعلام بشأن موضوع الجثث مجهولة الهوية في بابل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/13 | 17:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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