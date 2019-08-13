اتهامات لإيران بـ«توريط» بغداد بصواريخ بالستية إيرانية

2019/08/13 | 17:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق لم تهدأ عاصفة الردود السياسية والشعبية عقب حادثة #انفجار #مخازن #الأسلحة التابعة للحشد الشعبي و #الشرطة_الاتحادية في معسكر “صقر” ببغداد، والتي تسببت بهلع ومقتل وجرح مواطنين.[…]

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