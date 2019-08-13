ادارة ترامب تقرر ارجاء فرض الرسوم الجمركية على منتجات صينية

2019/08/13 | 17:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:قررت ادارة الرئيس الامريكي دةنالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن إرجاء فرض رسوم جمركية على مجموعة منتجات صينية، حتى منتصف ديسمبر المقبل.

وقال الممثل التجاري الأمريكي إن "الإدارة ستؤجل تطبيق رسوم جمركية بنسبة 10% على بضائع صينية منها أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الذكية حتى 15 ديسمبر المقبل، والتي كان من المقرر أن تطبق الشهر المقبل".وأضاف أن "مجموعة من المنتجات ستستثنى تماما من الرسوم، وذلك انطلاقا من اعتبارات الصحة والسلامة والأمن القومي وعوامل أخرى"، لافتا إلى أن "القرار سيطال أجهزة ألعاب الفيديو وبعض الألعاب وشاشات الكمبيوتر والأحذية والملابس".وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن مطلع الشهر الجاري عن خطة لفرض رسوم جمركية بنسبة 10% على بضائع صينية بقيمة 300 مليار دولار، بدءا من مطلع سبتمبر المقبل.

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