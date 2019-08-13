الحلبوسي يجتمع بوزير الداخلية وقيادات أمنية بشأن الجثث المجهولة الهوية ببابل

2019/08/13 | 17:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:عقد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع مع وزير الداخلية ياسين الياسري، لبحث موضوع الجثث المجهولة التي عثر عليها شمال بابل.

وذكر مكتب الحلبوسي في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي عقد اجتماعا مع وزير الداخلية ياسين الياسري وقائد عمليات الفرات الأوسط الفريق الركن قيس خلف رحيمة وقائد شرطة بابل اللواء الحقوقي علي حسين مهدي وبحضور رئيس لجنة الأمن والدفاع النائب محمد رضا".واضاف ان الاجتماع يأتي "للتباحث حول ما تداولته وسائل الإعلام بشأن موضوع الجثث مجهولة الهوية في بابل والوقوف على حيثياته".

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