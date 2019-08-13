راموس يعود لتدريبات ريال مدريد

2019/08/13 | 17:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..عاد المدافع سيرجيو راموس قائد ريال مدريد، لتدريبات الميرنجي، صباح اليوم الثلاثاء، ضمن التحضيرات لمواجهة سيلتا فيجو في مستهل مشوار الميرنجي بالليجا.وكان راموس قد غاب عن المباراة الودية الأخيرة لريال مدريد ضد روما بداعي الإصابة، واكتفى بالتدريبات المنفردة للتعافي من الإصابة.وبحسب الموقع الرسمي لريال مدريد، فإن راموس تعافى، وكل شيء يُشير لاقترابه […]

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