السلطات الأوكرانية تطرد دبلوماسيا روسيا اتهمته بالتجسس

2019/08/13 | 17:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

طردت السلطات الأوكرانية دبلوماسيا من سلك القنصلية العامة الروسية في مدينة لفوف، اتهمته بالتجسس، حسبما جاء في بيان أصدرته هيئة الأمن الأوكرانية، اليوم

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