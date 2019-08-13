الفتح يسعى لتضمين مخصصات للدفاع الجوي في موازنة العام المقبل

2019/08/13 | 17:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أكد النائب عن تحالف الفتح فالح الخزعلي، اليوم الثلاثاء، وجود مساع لتضمين تخصيصات لتجهيز الدفاعات الجوية بالاسلحة لمنع الاعتداءات الخارجية في موازنة 2020،

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