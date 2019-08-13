الحلبوسي يبحث ملف الجثث مجهولة الهوية مع وزير الداخلية وقيادات امنية

2019/08/13 | 17:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق عقد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً امنياً لبحث موضوع الجثث مجهولة الهوية في بابل.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، أن الاخير عقد اجتماعا مع وزير الداخلية ياسين الياسري وقائد عمليات الفرات الأوسط الفريق الركن قيس خلف رحيمة وقائد شرطة بابل اللواء […]

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