الانبار: حوادث مروعة بسبب المعابر غير نظامية على سكك القطار

2019/08/13 | 17:58

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بغداد:سومر نيوز

طالب مجلس محافظة الانبار، الثلاثاء، بإزالة كافة المعابر غير النظامية على منظومة سكك الحديد في عموم مدن ...

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