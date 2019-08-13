لا حاجة لكلمة المرور بعد اليوم ..

2019/08/13 | 17:58

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متابعة :سومر نيوز

بعد التحذيرات المتعددة عن المشاكل المتعلقة بأمان البيانات، سمحت شركة "غوغل" العملاقة أخيراً باستخدام ...

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