2019/08/13 | 17:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..وجدت دراسة جديدة شملت 29 ألفا و133 رجلا في فنلندا، أن الأفراد الذين تناولوا 2000 ملغ من الكالسيوم أو أكثر يوميا، شهدوا زيادة ملحوظة في خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.وارتبط ارتفاع استهلاك منتجات الألبان بزيادة خطر المرض أيضا، والذي نسبه الباحثون إلى الكالسيوم الموجود في تلك الأطعمة.وما يدعو إلى القلق، أن دراسة أخرى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة مثيرة.. غذاء يضاعف “استهلاكه الزائد” خطر الإصابة بسرطان البروستاتا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دراسة مثيرة.. غذاء يضاعف “استهلاكه الزائد” خطر الإصابة بسرطان البروستاتا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).