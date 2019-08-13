رئيس اركان الجيش يختتم زيارته الى المملكة المتحدة

2019/08/13 | 18:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختتم رئيس أركان الجيش الفريق الاول الركن عثمان الغانمي، زيارته إلى المملكة المتحدة التي استمرت لمدة 3 أيام .وذكر بيان لوزارة الدفاع اليوم , ان رئيس اركان الجيش حل في زيارته الى المملكة المتحدة ، ضيف شرف في الاستعراض العسكري الملكي باسكتلندا الذي تقيمه القوات المسلحة البريطانية بمشاركة العديد من القوات الدولية في قلعة […]

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