2019/08/13 | 18:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر في الشرطة العراقية، الثلاثاء، بأن حريقا اندلع داخل مقر أمني جنوبي العاصمة بغداد، لافتا الى ان قوة من الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الح...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيطرة على حريق اندلع داخل مقر أمني جنوبي بغداد ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيطرة على حريق اندلع داخل مقر أمني جنوبي بغداد ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).