لأول مرة.. اكتشاف غامض منبعث من ثقب أسود وسط مجرتنا

2019/08/13 | 18:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..يقول علماء جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، UCLA، إنهم سجلوا وميضا غامضا وغير مسبوق من الإشعاعات المنبعثة من الثقب الأسود الواقع وسط مجرتنا.وكشف العلماء أن كتلة الثقب الأسود الهائل Sagittarius A*، تبلغ أكثر بنحو 4 ملايين مرة من كتلة الشمس، أطلق وميضا من الإشعاع في شهر مايو أكبر من أي شيء شهدناه […]

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