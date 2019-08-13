ازدهار مبيعات سامسونج وسط تراجع هواوي وآبل في اوروبا

2019/08/13 | 18:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت آخر تحليلات سوق الهواتف في أوروبا ارتفاع مبيعات سامسونج بشكل كبير خلال الربع الثاني من العام 2019، وذلك بفضل هواتفها ذات الفئة المتوسطة التي أطلقتها مؤخرًا لهذا الهدف بالذات، لا سيما هواتف فئة جالاكسي A بمختلف فئاتها.واستطاعت سامسونج رفع حصتها السوقية في أوروبا من 33.9% في الربع الثاني 2018 إلى 40.6% هذا العام وبزيادة قدرها 20%.وتأتي هذه النسبة بعد بيع الشركة 18.3 مليون هاتف في الربع الثاني من هذا العام مقارنة مع 15.3 مليون هاتف في نفس الفترة من العام الماضي.على الجهة الأخرى فقد تراجعت حصة هواوي السوقية من 22.4% إلى 18.8% خلال الربع الثاني من العام الحالي، وذلك بعد تراجع مبيعاتها من 10.1 مليون هاتف إلى 8.5 مليون هاتف فقط في الربع الأخير، وهو ما يشكل تراجعًا بنسبة 16%.انتهى.

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