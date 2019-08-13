معابر غير نظامية على منظومة سكك الحديد تهدد حياة المواطنين

2019/08/13 | 18:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال عضو المجلس فرحان محمد الدليمي، ان "الجهات المعنية المسؤولة على منظومة سكك القطار في الانبار مطالبة بإزالة كافة المعابر غير النظامية على سكك القطار بعد تسجيل حوادث سير مروعة ادت الى تسجيل اصابات في صفوف المواطنين ".

واضاف الدليمي ان "وجود هذه المعابر غير النظامية والتي انشئت خلال سيطرة ارهابيي داعش على مساحات واسعة من المحافظة اصبحت تهدد حياة المواطنين بعد تسجيل حوادث سير ما يدعونا الى اتخاذ اجراءات سريعة تتمثل بالإلغاء الفوري لهذه المعابر من قبل الجهات المعنية للحد من حوادث السير ".يذكر ان منطقة الجغيفي الثانية جنوبي مدينة الفلوجة شهدت ،اليوم الثلاثاء، حادث سير اثر اصطدام قطار بعجلة مدنية نوع كيا حمل كانت تروم العبور من احدى المعابر الغير نظامية في تلك المنطقة ما ادى الى اصابة مدنيين اثنين بجروح متفاوتة فضلا عن اضرار مادي لحقت بالقطار والعجلة ". انتهى.

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