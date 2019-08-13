سيرجيو راموس يزف أنباء سعيدة لزيدان قبل مباراة سيلتا فيغو

2019/08/13 | 18:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} زف سيرجيو راموس نجم فريق نادي ريال مدريد أنباء سعيدة لمدربه الفرنسي، زين الدين زيدان قبل مواجهة سيلتا فيجو المقبلة في الدوري الإسباني.

ويستهل الفريق الملكي مشواره في لا ليجا هذا الموسم بملاقاة سيلتا على ملعب بالايدوس في افتتاحية اليوم الثاني من الجولة الأولى يوم السبت المقبل.قائد الميرينجي عاد إلى التدريبات اليوم –الثلاثاء-، وأكمل الحصة التدريبية كاملة رفقة المجموعة، مما يعني أنه بات على مقربة من المشاركة بصفة أساسية في لقاء سيلتا.وكان نجم إشبيلية الإسباني الأسبق قد غاب عن مباراة روما الإيطالي الودية الأخيرة يوم الأحد الماضي بسبب الإصابة، وخسر الريال تلك المباراة بركلات الترجيح، عقب التعادل الإيجابي بهدفين في كل شبكة.وعادت تشكيلة اللوس بلانكوس للتدريب صباح اليوم في جلسة مغلقة، وواصل اللاعبون المصابون: أسينسيو، ميندي وبراهيم دياز التعافي من إصاباتهم المختلفة، وخاض دياز جزءً من التدريب مع المجموعة.وأوضح النادي عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت أن لاعبي الفريق خاضوا تدريبات عديدة، منها البدني وآخر فني بالكرة ومجموعات الضغط، وانتهى بمباريات عديدة في ملعب صغير.انتهى

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