آب لم يعد لهاباً .. أمطار غزيرة و حالوب في صلاح الدين (صور)

2019/08/13 | 18:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

شهدت محافظة صلاح الدين، عصر اليوم الثلاثاء، أمطاراً غريزة مصحوبة بحبات البَرَد المتعارف عليه محلياً "حالوب" في مختلف مناطق شمالي المحافظة.

يأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة في متخلف مناطق البلاد وفي صلاح الدين التي سجلت اليوم 48 درجة مئوية، وهي درجات الحرارة المعتادة في شهر آب الذي يصفه العراقيون بـ"اللهاب" لشدة حرارة طقسه.

وذكرت صفحة "طقس العراق" المعنية بمتابعة أخبار الطقس على موقع "فيسبوك"، أن "أمطاراً غزيرة ورعدية مصحوبة بتساقط حبات البَرَد (الحالوب) ضربت مختلف مناطق مدينة بيجي وشمال شرق تكريت بمحافظة صلاح الدين قبل قليل".

وأشارت إلى أن "الأمطار كانت مصحوبة برياح هابطة وهبوب الأتربة والغبار"، لافتة إلى أن "أمطار وتقلبات جوية نادرة جداً تُعتبر خصوصاً عندما تكون بهذه القوة".

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