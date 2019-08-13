الحوثيون يقصفون مطار أبها السعودي مجدداً

2019/08/13 | 18:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت الحوثيون في اليمن، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ هجمات جديدة بطائرات مسيرة على مطار أبها في جنوب غرب السعودية.

وذكرت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، في خبر مقتضب أن سلاح الجو المسير نفذ عدة عمليات هجومية بعدد من طائرات "قاصف 2 k" على مطار أبها الدولي.

ولم يرد أي ذكر للهجوم في وسائل الإعلام الرسمية السعودية.

وسبق أن نفذ الحوثيون عدة هجمات على مطار أبها الدولي السعودي بطائرات مسيرة، أدى بعضها إلى سقوط ضحايا من المسافرين، حسب السلطات السعودية.

وكثف الحوثيون، الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء ومعظم مناطقها المكتظة بالسكان من الهجمات على أهداف في السعودية خلال الأشهر القليلة الماضية.

وفي المقابل استهدف التحالف العسكري الذي تقوده السعودية ويقاتل الحوثيين، مواقع عسكرية للحوثيين لا سيما في محيط صنعاء.



وتعقد الهجمات من جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وبشكل شبه يومي، تعلن الجماعة إطلاق صواريخ أو طائرات مسيرة على السعودية وتقول إنها اصابت أهدافها بدقة، لكن السعوية تعلن في الغالب أن مضاداتها تصدت لها.

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