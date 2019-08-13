عادل المحلاوي: قضية المفقودين والمغيبين ما زالت تمثل جرحا عصيا

2019/08/13 | 18:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استنكر النائب عادل خميس المحلاوي، الجرائم الوحشية التي ترتكب في جرف الصخر ومناطق عراقية اخرى.

واشار المحلاوي في بيان إلى ان قضية المفقودين والمغيبين في الصقلاوية والرزازة وسامراء وغيرها من المناطق التي شهدت عمليات اختطاف ما زالت تمثل جرحا عصيا، مبينا انه برغم كل المطالبات الا ان الحكومة عجزت عن الاجابة او فتح تحقيقات منصفة للضحايا واهلهم.

وحمل المحلاوي الحكومة العراقية المسؤولية كاملة عن استمرار هذا التجاهل، مهددا بأنه إذا ما استمر ذلك، وعجزت الحكومة عن القيام بواجباتها القانونية والأخلاقية، فسيتم اللجوء الى المجتمع الدولي لعرض هذه الجرائم.

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