2019/08/13 | 18:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

توقع المتنبئ الجوي صادق عطيه، الثلاثاء، حالة من عدم الاستقرار الصيفية في مناطق شمال العراق مشيرا الى ان تساقط امطار رعدية تستمر للأربعاء من الأسبوع الحالي.

وذكر عطيه في منشور له على "فيسبوك"، "حالة من عدم الاستقرار الصيفية، وهطول زخات من الامطار الرعدية، تتعرض لها مناطق متفرقة من شمال البلاد اضافة الى صلاح الدين وديالى هذا اليوم الثلاثاء".

وأضاف "ومتوقع استمرار حالة عدم الاستقرار يوم غد الاربعاء ايضا".

بغداد اليوم _ كردستان

افاد مصدر محلي في إقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، بقطع متظاهرين للشارع الرئيسي الرابط بين الموصل ودهوك احتجاجا على انقطاع المياه.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "متظاهرين قطعوا، عصر اليوم، الطريق الرئيسي الرابط بين ال

بغداد اليوم - بابل

أوضح محافظ بابل، كرار العبادي، الثلاثاء 13 آب 2019، ملابسات العثور على 31 جثة مجهولة الهوية في المحافظة.

وقال العبادي في بيان "شهدنا في الايام الماضية أصواتا تعالت من اجل اثارة الفتن بين ابناء الشعب العراقي بعد ان تحقق ا

بغداد اليوم - بغداد

توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الثلاثاء 13 اب 2019، حالة الطقس في البلاد لخمسة ايام فيما اشارت الى ان اغلب المناطق ستشهد اجواء حارة جداً.

وذكر بيان للأنواء الجوية ان طقس اليوم الثلاثاء سيكون مشمساً حاراً جداً

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( متنبئ جوي: حالة من عدم الاستقرار الصيفية في مناطق الشمال.. أمطار رعدية تستمر للأربعاء) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( متنبئ جوي: حالة من عدم الاستقرار الصيفية في مناطق الشمال.. أمطار رعدية تستمر للأربعاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).