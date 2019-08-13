رئيس اتحاد غرب اسيا يؤكد دعمه المطلق لحق العراق باللعب على أرضه

2019/08/13 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الأمير علي بن الحسين رئيس اتحاد غرب آسيا لكرة القدم دعمه المطلق لحق العراق باللعب على أرضه وبين جماهيره في مباريات كرة القدم الدولية، مجددا تأييده برفع الحظر عن الملاعب العراقية وأن تخوض المنتخبات الوطنية وتحديداً الأول منها، استحقاقاتها على ملاعبها اعتباراً من التصفيات المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 والتي

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