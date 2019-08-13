2019/08/13 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد رجال إطفاء اليوم الثلاثاء بأن حريقا كبيرا أذكته الرياح الشديدة دمر مساحات من الغابة على جزيرة إيفيا اليونانية مع استعداد السلطات لإخلاء قريتين ربما تكونان في مسار النيران.ويكافح أكثر من 120 رجل إطفاء تدعمهم طائرات الهليكوبتر وغيرها الحرائق في إيفيا، ثاني أكبر جزيرة في البلاد حيث تم إخلاء دير.وخلف الحريق سحابة سميكة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحرائق تلتهم غابات ثاني أكبر جزيرة في اليونان وكالة صدى الاعلام للانباء.

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