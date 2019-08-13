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متظاهرون يقطعون الشارع الرئيسي بين الموصل ودهوك


متظاهرون يقطعون الشارع الرئيسي بين الموصل ودهوك
2019/08/13 | 19:02
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد:سومر نيوز

تظاهر العشرات من المواطنين، الثلاثاء، على الطريق الرئيس بين الموصل ودهوك احتجاجا على انقطاع المياه.

وق...

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