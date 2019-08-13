2019/08/13 | 19:02
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
متظاهرون يقطعون الشارع الرئيسي بين الموصل ودهوك) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
تظاهر العشرات من المواطنين، الثلاثاء، على الطريق الرئيس بين الموصل ودهوك احتجاجا على انقطاع المياه.
وق...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
متظاهرون يقطعون الشارع الرئيسي بين الموصل ودهوك) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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