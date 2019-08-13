2019/08/13 | 19:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إستقبل الدكتور بشير خليل الحداد نائب رئيس مجلس النواب العراقي طيلة ايام عيد الاضحى المبارك في مكتبه الرسمي بأربيل المهنئين من الشخصيات السياسية والإدارية والإجتماعية وشيوخ ووجهاء العشائر وعامة الناس من أهالي اربيل ووجهاء عشائر نينوى، ومن العوائل النازحة في الاقليم، الذين قدموا خالص التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى سائلين الله عز وجل أن يعيد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بشير الحداد خلال استقباله للمهنئين بمناسبة عيد الاضحى يؤكد على أهمية الاستفادة من المعاني الراقية والقيم الانسانية للعيد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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