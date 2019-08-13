2019/08/13 | 19:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشار وزير التربية والتعليم العالي قصي السهيل الى ضرورة ان يسير قطاعي التربية والتعليم للمدارس والجامعات وفق رؤى ثابتة لا تتغير بتغير الوزير ولا يمكن لوزير ان يتحمل تراكمات الوزارات السابقة مهما كان قوياً.وذكر ان اهم سبب في تردي هذا القطاع الحيوي هو ضعف الاهتمام الحكومي به من خلال ضآلة التخصيصات المالية المرصودة له

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السهيل:قلة التخصيصات المالية والاستثمار من اهم اسباب تردي قطاع التعليم في العراق وكالة صدى الاعلام للانباء.

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