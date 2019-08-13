2019/08/13 | 19:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني NNC اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ،الثلاثاء، ان عودة الحياة الطبيعية إلى جرف الصخر(النصر) ومناطق شمال بابل هو الحلُّ الوحيد لإنهاء ظاهرة الإرهاب والجثث المجهولة.وقال الحلبوسي في تغريدة له على “تويتر” ، ان “عودة الحياة الطبيعية إلى جرف الصخر(النصر) ومناطق شمال بابل هو الحلُّ الوحيد لإنهاء ظاهرة الإرهاب والجثث المجهولة، […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحلبوسي معلقا على الجثث المجهولة: جرف الصخر بداية نسيان الماضي المركز الخبري الوطني.

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