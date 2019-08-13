2019/08/13 | 19:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم النائب حسن جلال الكناني أسمى عبارات التهاني وخالص التبريكات الى شعبنا العراقي الكريم والأمة الإسلامية وأبناء محافظة واسط بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله جلت قدرته على بلدنا بالخير والاستقرار الدائم والرفاه ووحدته، كما قدم سيادته التهاني وعظيم التبريكات لحجاج بيت الله الحرام متمنياً لهم حجاً مبروراً مباركاً وعودة ميمونة إلى أرض الوطن.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حسن الكناني يهنئ الشعب العراقي بمناسبة عيد الأضحى ويتمنى الخير والاستقرار وعودة مباركة وميمونة للحجاج وكالة صدى الاعلام للانباء.

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