2019/08/13 | 19:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعوات برلمانية لمنع المسؤولين من حضور نهائي غرب آسيا

دعا رئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية عباس عليوي، الثلاثاء،

المسؤولين الحكوميين الى عدم حضور المباراة النهائية لبطولة غرب

اسيا في ملعب كربلاء.

وقال عليوي في بيان ان "حسن استقبال الجماهير الرياضية للفرق

العربية وتفاعلها معهم عبر التشجيع المتواصل ساهم بشكل كبير في

تغيير مواقف بعض الدول التي كانت لديها خشية من اللعب في العراق،

وأشاد كل من حضر بطولة غرب اسيا من رؤساء وفود وإداريين وكوادر

تدريبية ولاعبين بالخصال الطيبة للشعب العراقي التي تمثلت يكرم

الضيافة وحسن الاستقبال".

واضاف، ان"وفد الفيفا الزائر صرح بشكل علني بأن جميع الامور تسير

بشكل ايجابي نحو رفع الحظر عن الملاعب العراقية المذكورة"، مبينا ان

"نجاح بطولة غرب اسيا هو نجاح للجميع والفضل الأبرز فيه للجماهير

الرياضية التي اثبتت وبشكل واضح انها بوصلة النجاح بحملها شعار

المحبة والسلام اثناء تواجدها في المباريات".

ودعا المسؤولين الى "تقليل الحضور في المباراة كون حضورهم يرتب مشقة

للقائمين والمشرفين على البطولة لعدم انصياعهم للضوابط في الدخول

الى مقصورة الضيوف هم وحماياتهم وهذا الامر يحتاج من رئيس الوزراء

الى منعهم من الحضور واقتصار الحضور على من توجه لهم دعوة من

الاتحاد كي لا يتكرر ما حصل في الافتتاح"

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